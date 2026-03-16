AEX opent met kleine winst, olieprijzen omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend. Beleggers blijven de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten volgen. De Verenigde Staten voerden afgelopen weekend bombardementen uit op het Iraanse eiland Kharg. Vanaf dat eiland wordt verreweg de meeste olie uit Iran verscheept.

De olieprijzen gingen omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 100,57 dollar en Brentolie kostte bijna 3 procent meer op 105,95 dollar per vat. De Amerikaanse president Donald Trump eist hulp van de NAVO-landen bij het heropenen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. Trump wil ook hulp van China.

Deze week staan er ook rentebesluiten van de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England op het programma. Naar verwachting laten de centrale banken de rente onveranderd, met de onzekerheid over de oorlog op de achtergrond. De sterk gestegen energieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten kunnen de inflatie weer aanwakkeren.

De AEX noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 1006,28 punten.