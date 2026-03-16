ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Extreemrechts Defend groeit en wordt steeds zichtbaarder

Samenleving
door Peter Janssen
maandag, 16 maart 2026 om 9:28
ANP-539974883
Sinds het uit de hand gelopen anti-migratieprotest op het Malieveld in Den Haag van 20 september vorig jaar, zijn er tientallen extreemrechtse Defend-groepen bijgekomen. Het gaat om tenminste 35 groepen die door het hele land reizen om de komst van asielzoekerscentra tegen te houden. Dit blijkt uit een analyse van Pointer (KRO-NCRV) en Stichting Justice for Prosperity.
Sinds 20 september 2025 waren Defend-leden bij 21 van de 29 anti-azc- en anti-migratiedemonstraties aanwezig. Hoewel de groeperingen publiek afstand nemen van het label extreemrechts, wordt er door Defend-leden rechtsextremistische en nazi-symboliek gedeeld.

Wolvenrad

Zo worden in een promotievideo van Defend Netherlands, ook gedeeld door andere groepen, fragmenten gebruikt van de Wolvenrad, een neonazi-beweging. Zij zien Adolf Hitler als hun ‘spirituele vader’. Naast de extreemrechtse content trekken leden van Defend regelmatig samen op met nationalistische groepen.
Los van de extreemrechtse uitingen op social media, uiten leden van Defend-groepen haatsymbolen in het openbaar. Peter van Vliet, een van de prominente leden binnen Defend Netherlands, werd eerder opgepakt voor het dragen van een NSDAP-shirt.

Spreidingswet

Sinds de inwerkingtreding van de spreidingswet op 1 februari 2024 zijn gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen. Mede daardoor verschuiven landelijke protesten tegen dit beleid naar lokale demonstraties in gemeenten. Uit een inventarisatie van Pointer en onderzoeksplatform Justice for Prosperity, dat onderzoek doet naar ondermijning van de democratie, blijkt dat er sinds 20 september 2025 in ieder geval 29 demonstraties tegen migratie en/of de komst van een azc zijn georganiseerd.
Bron: Pointer

loading

POPULAIR NIEUWS

158649099_m

150988847_m

ANP-447877175

ANP-530454993

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06

Loading