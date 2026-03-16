Extreemrechts Defend groeit en wordt steeds zichtbaarder

Sinds het uit de hand gelopen anti-migratieprotest op het Malieveld in Den Haag van 20 september vorig jaar, zijn er tientallen extreemrechtse Defend-groepen bijgekomen. Het gaat om tenminste 35 groepen die door het hele land reizen om de komst van asielzoekerscentra tegen te houden. Dit blijkt uit een analyse van Pointer (KRO-NCRV) en Stichting Justice for Prosperity.

Sinds 20 september 2025 waren Defend-leden bij 21 van de 29 anti-azc- en anti-migratiedemonstraties aanwezig. Hoewel de groeperingen publiek afstand nemen van het label extreemrechts, wordt er door Defend-leden rechtsextremistische en nazi-symboliek gedeeld.

Wolvenrad

Zo worden in een promotievideo van Defend Netherlands, ook gedeeld door andere groepen, fragmenten gebruikt van de Wolvenrad, een neonazi-beweging. Zij zien Adolf Hitler als hun ‘spirituele vader’. Naast de extreemrechtse content trekken leden van Defend regelmatig samen op met nationalistische groepen.

Los van de extreemrechtse uitingen op social media, uiten leden van Defend-groepen haatsymbolen in het openbaar. Peter van Vliet, een van de prominente leden binnen Defend Netherlands, werd eerder opgepakt voor het dragen van een NSDAP-shirt.

