Studie: deze hobbykippen leggen eieren bomvol PFAS

Hoe groter het scharrelgebied van hobbykippen, hoe meer PFAS er waarschijnlijk in de eieren van de dieren zit. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van burgerinitiatief PFASinKaart en een onderzoeker van de universiteit van Wageningen naar PFAS in de eieren van hobbykippen.

Uit een analyse van 801 ingezonden eieren uit achtertuinen, moestuinen en kinderboerderijen uit het hele land blijkt volgens de onderzoekers dat er een directe link te leggen is tussen de oppervlakte van het buitengebied waarop de kippen leven en de hoeveelheid PFAS in de eieren van de kippen. Daarbij gaat het om de beschikbare vierkante meter per dier. De reden is waarschijnlijk dat er per vierkante meter meer met PFAS gevuld eten in de grond zit voor de kippen. De hoeveelheid eieren die een hobbykip legt, lijkt volgens het onderzoek ook van invloed op de PFAS-concentratie per ei. Meer eieren betekent minder PFAS per ei.

EU-limiet

In ruim de helft van de ingestuurde eieren zat meer PFAS dan wettelijk toegestaan in de EU. Twee op de drie eieren zaten zelfs boven een EU-limiet voor een specifieke schadelijke stof of een gecombineerd maximum. De onderzoekers concluderen dat de waarschuwing van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit april 2025 om geen eieren van hobbykippen meer te eten dan ook terecht was.

De data uit het onderzoek komen van Nederlanders met hobbykippen, die op de website PFASinKaart de concentraties PFAS in hun eieren hebben gedeeld. Daarbij moesten deze burgers aantonen dat hun eieren waren onderzocht door gerenommeerde laboratoria. Ook werd de inzenders gevraagd extra informatie over de leefomgeving van de kippen te delen.

Chemours

Omdat de locatie van de hobbykippen ook is meegenomen kunnen de onderzoekers ook iets zeggen over waar de PFAS mogelijk vandaan komt. Zo blijkt dat hoe dichter bij de chemische fabriek Chemours in Dordrecht de eieren zijn gelegd, hoe meer PFAS-stof PFOA deze bevatten. Daarnaast zijn eieren langs de kustlijn vaak erger besmet dan landinwaarts. Mogelijk komt dat door vervuild rivierwater dat de Noordzee instroomt en vervolgens weer op de kust wordt gedeponeerd.