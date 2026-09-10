AEX opnieuw lager na renteverhoging ECB en stijgende olieprijzen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met verlies gesloten, na de stevige min een dag eerder. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) en de almaar stijgende olieprijzen, waarbij Brentolie tot ruim 106 dollar per vat steeg. Daardoor werden de inflatiezorgen nog verder aangewakkerd.

De AEX eindigde 0,8 procent in het rood op 1093,27 punten. Een dag eerder leed de hoofdindex al een verlies van 1,3 procent. De AEX is nu weer gezakt onder de symbolische grens van 1100 punten. De MidKap, de graadmeter voor middelgrote bedrijven op het Damrak, verloor 0,8 procent tot 1089,18 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Londen en Frankfurt werden koersverliezen tot 0,8 procent geleden.

De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente in de eurozone om de hoge inflatie aan te pakken. Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omhoog naar 2,5 procent. In juni werden de leenkosten ook met een kwart procentpunt verhoogd. Dat was de eerste renteverhoging sinds september 2023. Door de hoge brandstofprijzen vanwege de Iranoorlog is de inflatie in de eurozone vorige maand opgelopen tot 3,3 procent, het hoogste niveau in bijna drie jaar.

Olie werd ruim 5 procent duurder. Shell behoorde tot de stijgers in de AEX met een plus van 0,7 procent. IJsjesbedrijf Magnum was koploper met een winst van 1,6 procent. Betalingsverwerker Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,4 procent. De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi gingen tot 2,6 procent omlaag.

Speciaalchemieconcern Corbion nam de leiding in de MidKap met een winst van 3,8 procent. Beleggingsadviseur Oddo BHF kwam met een positief rapport over Corbion met een verhoging van het koersdoel.

Basic-Fit leverde 1,8 procent in. De fitnessketen heeft 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk gekocht voor in totaal 26 miljoen euro in contanten. Het aantal clubs in Oostenrijk groeit door de overname van 33 naar 51. In Duitsland neemt het aantal Basic-Fit-vestigingen toe tot 122 clubs.