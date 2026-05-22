AEX scherpt slotrecord aan door hoop op einde oorlog

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag opnieuw hoger gesloten. Daarmee werd het slotrecord van een dag eerder weer aangescherpt. Volgens analisten stemde hoop op het einde van de Iran-oorlog beleggers positief. Net als eerder deze week waren de chipbedrijven de grote winnaars.

De AEX won 1 procent en eindigde op 1045,05 punten. ASML en ASMI hoorden bij de grootste stijgers, met plussen tot bijna 5 procent. Branchegenoot Besi sloot daarnaast dik 1 procent hoger.

De Pakistaanse topmilitair en onderhandelaar in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, Asim Munir, is onderweg naar Iran. Nieuwssite Al Arabiya meldde dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand en vrije doorgang van de Straat van Hormuz snel kan volgen. Voorlopig blijft de Straat van Hormuz evenwel nog steeds geblokkeerd. De olieprijzen lieten een kleine toename zien.