ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX scherpt slotrecord aan door hoop op einde oorlog

Economie
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 18:00
anp220526196 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag opnieuw hoger gesloten. Daarmee werd het slotrecord van een dag eerder weer aangescherpt. Volgens analisten stemde hoop op het einde van de Iran-oorlog beleggers positief. Net als eerder deze week waren de chipbedrijven de grote winnaars.
De AEX won 1 procent en eindigde op 1045,05 punten. ASML en ASMI hoorden bij de grootste stijgers, met plussen tot bijna 5 procent. Branchegenoot Besi sloot daarnaast dik 1 procent hoger.
De Pakistaanse topmilitair en onderhandelaar in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, Asim Munir, is onderweg naar Iran. Nieuwssite Al Arabiya meldde dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand en vrije doorgang van de Straat van Hormuz snel kan volgen. Voorlopig blijft de Straat van Hormuz evenwel nog steeds geblokkeerd. De olieprijzen lieten een kleine toename zien.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-3635926

We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

generated-image (1)

Zo reageer je correct als je baas belt in je vakantie

Scherm­afbeelding 2026-05-22 om 06.54.41

Republikeinse opstand tegen Trumps belastingdeals

ANP-558449739

Aangespoelde walvis Timmy dreigt te exploderen: groot gevaar voor mens en dier

138207576_m

Dit is de zonnigste stad van Nederland

shutterstock_2666773823

Als je een huis wilt kopen, kun je beter opschieten: de hypotheekrente stijgt

Loading