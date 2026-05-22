Cubanen demonstreren in Havana tegen aanklacht VS tegen Castro

HAVANA (ANP/RTR) - Duizenden mensen hebben zich bij de Amerikaanse ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana verzameld om te protesteren tegen de aanklachten tegen de voormalige president Raúl Castro. Volgens de VS was Castro betrokken bij het neerhalen van twee civiele vliegtuigjes dertig jaar geleden. Daarbij vielen vier doden.

De Cubanen zwaaiden met vlaggen en scandeerden onder meer 'Viva Raúl' en 'Patria o Muerte' (vaderland of dood). De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel woonde de bijeenkomst bij, net als verschillende familieleden van Castro. De 94-jarige voormalige president was zelf niet aanwezig.

De Cubaanse regering zei eerder dat de aanklacht tegen Castro gebaseerd is op valse beschuldigingen die bedoeld zijn als excuus voor een invasie van het eiland.