Drie Nederlanders van Gaza-flotilla aangekomen op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Drie Nederlandse deelnemers aan de Global Sumud Flotilla zijn vrijdagmiddag uit Istanbul aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee toen ze in een vloot met tientallen boten op weg waren naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Een vierde opvarende heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later op de avond naar Nederland terugkeren.

Enkele tientallen mensen stonden in de aankomsthal het drietal op te wachten. Ze hadden Palestijnse vlaggen bij zich en een enkeling een megafoon. Er was ook marechaussee die toezicht hield. Ze scandeerden leuzen en riepen in het Engels onder meer 'dood aan het Israëlische leger'.

Cerisa van Kesteren, een van de teruggekeerde opvarenden, zei bij aankomst dat ze heel blij is dat ze weer thuis is en dat haar familie haar stond op te wachten. Over haar ervaring met het Israëlische leger zei ze dat ze op een gegeven moment geen eten en geen drinken meer kreeg. "Ik heb zeker acht uur op mijn knieën gezeten aan een stuk door, met mijn handen achter de rug."

Afschuwelijk

"We hebben afschuwelijke dingen meegemaakt", vertelde Pieter Rambags, een andere deelnemer. Volgens hem is iedereen op het schip waarop hij meevoer mishandeld en moesten ze met zestig mensen slapen in een container.

Een woordvoerder van de Nederlandse delegatie van de flotilla gaf eerder al aan dat deelnemers zouden zijn mishandeld nadat Israël hen had opgepakt.

Journalist Gijs Sanders en zijn cameraman van omroep BNNVARA, die ook deelnamen aan de flotilla, landden eerder op de dag op Schiphol. Volgens platform De Marker, waarvoor zij werken, gaat het naar omstandigheden goed met hen en zijn alle vlootdeelnemers in Istanbul medisch gecheckt. De omroep liet eerder al weten dat er psychologische hulp klaarstond voor Sanders en zijn cameraman.