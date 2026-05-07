AEX sluit dag na record lager, Shell en RELX bij dalers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs eindigde donderdag aanzienlijk lager, nadat de hoofdindex woensdag nog een nieuw slotrecord had bereikt.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,2 procent lager op 1019,42 punten. Woensdag steeg de AEX 1,7 procent tot een nieuw slotrecord van 1031,44 punten, door de hoop op een spoedig einde aan de Iranoorlog. Het vorige record van de AEX was van 25 februari dit jaar, vlak voordat de Iranoorlog uitbrak.

De MidKap verloor 0,9 procent tot 1054,54 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden bij het slot van de handelsdag minnen tot 1,4 procent.

Onder meer Shell hoorde bij de dalers; het olie- en gasbedrijf verloor na het presenteren van de kwartaalcijfers 2,9 procent. Shell boekte in het eerste kwartaal flink meer winst door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Inmiddels zijn de olieprijzen echter gezakt door hoop op een einde aan het conflict.

Dataleverancier RELX eindigde onderaan de hoofdindex (min 5,9 procent). Zakenbank Morgan Stanley verlaagde het advies voor de dataleverancier. Ook noteert RELX ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

Muziekconcern Universal Music Group (UMG) en zorgtechnologiebedrijf Philips waren de sterkste stijgers in de AEX met plussen van 1,8 en 1,4 procent.

De olieprijzen daalden donderdag verder. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 92,26 dollar en Brentolie zakte 2,8 procent in prijs tot 98,44 dollar per vat.

Air France-KLM eindigde bovenaan de middelgrote fondsen. Het luchtvaartconcern profiteerde van de dalende olieprijzen en kreeg er 3,1 procent bij, nadat het bedrijf woensdag al 9,6 procent hoger werd gezet.

Ook metalengroep AMG viel in de smaak (plus 2,9 procent). Het bedrijf zag het kwartaalresultaat licht stijgen, terwijl het had gerekend op een daling.

Pharming daarentegen verloor ruim een kwart van zijn beurswaarde. De biotechnoloog zag de omzet dalen door lagere verkopen van het middel Ruconest. Branchegenoot Galapagos zakte 4,2 procent. Het biotechnologiebedrijf, dat op 8 mei wordt omgedoopt in Lakefront Biotherapeutics, zag de omzet flink dalen in het eerste kwartaal.