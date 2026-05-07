Medeoprichter Superdry krijgt 8 jaar cel voor verkrachting

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 19:15
GLOUCESTER (ANP/AFP) - De medeoprichter van het Britse modemerk Superdry heeft van de rechter in Engeland een gevangenisstraf gekregen van acht jaar voor verkrachting. James Holder werd vorige week door de rechtbank in het Britse Gloucester schuldig bevonden aan verkrachting.
De multimiljonair, die Superdry in 2003 oprichtte samen met Julian Dunkerton, zou in 2022 een vrouw hebben aangevallen na een avond stappen. Volgens Holder had de vrouw hem als eerste gekust en vond hij het "duidelijk wat er zou gebeuren". De vrouw zelf zei dat ze hem smeekte te stoppen en uiteindelijk ontsnapte uit de slaapkamer.
De rechter omschreef de verkrachting als een "verachtelijke daad van seksueel geweld".
Holder is al sinds 2016 niet meer bij Superdry betrokken, dat in Nederland ongeveer tien winkels heeft en in verschillende kledingzaken te koop is.
