Talpa sluit deal met NOS over WK Voetbal 2026

HILVERSUM (ANP) - Talpa Network heeft de rechten verworven om samenvattingen op televisie uit te zenden van alle 104 wedstrijden van het WK voetbal en om fragmenten te gebruiken in zijn programma's. Dat zijn het mediabedrijf en de NOS overeengekomen, maakten beide partijen donderdag bekend.

De NOS blijft tijdens het toernooi de wedstrijden live uitzenden en verzorgt opnieuw de analyses en verslaggeving rondom het WK. Xander van der Wulp, hoofdredacteur NOS Sport, stelt in een verklaring dat de samenwerking ervoor zorgt dat het WK voor een zo groot mogelijk publiek te volgen is.

Talpa kondigt verder aan een nieuw dagelijks voetbalprogramma, Het Oranje Café, op SBS6 te gaan uitzenden. De presentatie ligt in handen van Sam van Royen, die met wisselende gasten WK-nieuws bespreekt.

Het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Nederland speelt in de groepsfase tegen Japan, Zweden en Tunesië. De finale is op 19 juli.