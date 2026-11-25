AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een flinke min gesloten. De chipbedrijven eindigden onderaan de hoofdfondsen. Daarbij hebben ze hun daling op dinsdag voortgezet.

ASMI, ASML en Besi verloren woensdag tot 7,8 procent, nadat ze dinsdag tot bijna 9 procent kwijtraakten. Maandag profiteerden de chipbedrijven op het Damrak nog van de terugkeer van Jensen Huang als topman van het AI-chipbedrijf Nvidia. Hij trad eerder af nadat affaires van hem naar buiten kwamen, waaronder met een vermeende Chinese spion. Maar het duurde niet lang voordat de zorgen van beleggers over het ooit kunnen terugverdienen van de enorme investeringen in AI weer terugkeerden.

Mede door het verlies van de chipbedrijven eindigde de AEX-index 1,3 procent lager, op 1063,44 punten. Dinsdag zakte de hoofdindex 1,1 procent. De MidKap sloot woensdag 1,2 procent lager op 1062,54 punten. Op de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt waren minnen tot 1,3 procent te zien. De economie van Duitsland is in het derde kwartaal van dit jaar zwakker gegroeid dan eerder gemeld in een voorlopige schatting.