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AEX sluit handelsweek positief af, chipbedrijven bij verliezers

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 17:53
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten vrijdag opnieuw veel bedrijfsresultaten en reageerden op nieuwe importheffingen die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn aangekondigd. De olieprijs daalde fors nadat het een dag eerder boven de 100 dollar per vat was uitgekomen.
Chiptoeleverancier Besi behoorde tot de grootste dalers in de AEX. Het bedrijf verloor 1,3 procent nadat het een dag eerder al ruim 7 procent zakte. Het chipbedrijf kwam donderdag met cijfers. Branchegenoten ASML en ASMI verloren tot bijna 2 procent.
De AEX eindigde de handelsweek vrijdag 0,3 procent hoger op 1090,04 punten. De MidKap sloot 0,4 procent hoger op 1090,46 punten. Elders in Europa sloten de beurzen de handelsweek ook met winst af. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,4 procent.
Dataleverancier RELX klom ruim 4 procent nadat het donderdag met kwartaalcijfers was gekomen. Het bedrijf liet, volgens topman Erik Engstrom, een sterke omzet- en winstgroei zien in de eerste jaarhelft.
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