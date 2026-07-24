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Verstappen vierde in tweede vrije training in Boedapest

Sport
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 18:16
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BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was in zijn Red Bull 0,692 seconde langzamer dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari.
Hamilton kwam tot de beste tijd met 1.18,729 en was daarmee 0,148 seconde sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc uit Monaco. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris was nog sneller dan Verstappen. Hij gaf in de McLaren 0,499 seconde toe.
Zaterdag is er nog een derde vrije training. Daarna staat om 16.00 uur de kwalificatie op het programma, waarna de grand prix zondag om 15.00 uur begint.
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