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Rusland meldt aanval op dronedemonstratie in Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 17:48
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KYIV (ANP/RTR) - Rusland meldt dat het in Oekraïne een aanval heeft uitgevoerd op een dronedemonstratie. Het Russische ministerie van Defensie stelt dat bij de Oekraïense hoofdstad Kyiv zowel Oekraïense als buitenlandse modellen werden getoond.
Drones spelen een sleutelrol in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Drone-ontwikkelaars, topmilitairen en personen uit de inlichtingengemeenschap waren aanwezig op het moment van de aanval, zegt Rusland.
De Oekraïense nieuwssite Kyiv Independent bericht dat tien doden en meer dan honderd gewonden vielen toen een defensiebeurs bij Kyiv onder vuur werd genomen. Onduidelijk is of dat de locatie is waar Rusland op doelt.
Na de aanval ontstond online discussie over de vraag of voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen. Er circuleren volgens de nieuwssite afbeeldingen van flyers waarin aandacht wordt gevraagd voor de bijeenkomst.
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