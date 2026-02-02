AEX sluit hoger, verkopen van goud en zilver nemen af

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak en andere Europese graadmeters zijn maandag hoger gesloten. In de ochtend stonden er nog minnen op de borden, maar die werden gedurende de dag omgezet in winsten.

De AEX-index sloot 0,8 procent hoger op 1009,51 punten. Vrijdag klom de hoofdindex weer boven de 1000 punten. De MidKap steeg 0,4 procent naar 987,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,1 procent.

De verkopen van goud en zilver namen maandag af, na de verkoopgolf die vrijdag in gang werd gezet. De goudprijs daalde maandag nog maar 4,8 procent naar 4657 dollar per troy ounce goud (31,1 gram). Zilver werd zo'n 7 procent goedkoper tot ongeveer 78 dollar per troy ounce. Vrijdag ging de prijs van goud nog hard omlaag met 10 procent en zilver met 30 procent.

ArcelorMittal

De afgelopen tijd bereikten de goud- en zilverprijzen meerdere recordhoogtes. Beleggers hebben waarschijnlijk wat winsten genomen na de enorme prijsstijgingen. Ook heeft de Amerikaanse president Donald Trump Kevin Warsh voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Dat leidde tot minder zorgen over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. Die vrees zorgde eerder voor een vlucht naar goud en zilver.

In de AEX-index ging ArcelorMittal aan kop. Het staalconcern won 3,9 procent. Investeerder CVC sloot de rij en verloor 1,7 procent.

Air France-KLM

ASML en Besi stegen tot 0,8 procent en ASMI daalde 0,3 procent, nadat ze kort na de opening van de beurzen tot rond de 3 procent verloren. De zorgen over de forse investeringen van bedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) en de hoge koerswaarderingen van AI-aandelen zijn weer opgelaaid. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de megadeal tussen AI-chipbedrijf Nvidia en OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, is vastgelopen.

Air France-KLM was de grootste stijger bij de middelgrote fondsen en klom 5 procent. Pharming ging flink onderuit en verloor ruim 16 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft de biotechnoloog om aanvullende informatie gevraagd over het gebruik van het middel Joenja bij de behandeling van kinderen van 4 tot en met 11 jaar met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. De bestaande FDA-goedkeuring van Joenja voor de behandeling van patiënten van 12 jaar en ouder blijft volgens Pharming van kracht.