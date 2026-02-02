Restauratie van fresco Michelangelo in Sixtijnse Kapel begonnen

VATICAANSTAD (ANP/AFP/DPA) - In Vaticaanstad zijn restaurateurs begonnen met het herstelwerk van Het laatste oordeel, een groot fresco van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel. Het werk van 180 vierkante meter wordt maandenlang opgeknapt, maar de beroemde zaal blijft in die tijd gewoon open voor publiek.

Het laatste oordeel werd tussen 1536 en 1541 geschilderd op de muur achter het altaar van de Sixtijnse Kapel. Daar komen nu steigers te staan, zodat de restaurateurs ook bij de bovenkant van het werk kunnen.

Experts zijn al jaren bezig om 's nachts delen van de Sixtijnse Kapel te restaureren, maar Het laatste oordeel heeft volgens het Vaticaan intensiever werk nodig. Hoofdrestaurateur Paolo Violini stelt dat het hele fresco bedekt is door "een wittige waas" en dat de kleuren in de loop der jaren doffer zijn geworden. Dat zou komen door de luchtbewegingen in de zaal.

De laatste restauratie van Het laatste oordeel vond dertig jaar geleden plaats.