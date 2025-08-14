ECONOMIE
AEX sluit lager door stevig koersverlies betalingsverwerker Adyen

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 18:09
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag licht lager gesloten. Stevig koersverlies van Adyen trok de index met de hoofdfondsen omlaag. Het betalingsbedrijf, dat transacties verwerkt voor grote bedrijven als Uber, H&M, Microsoft en Meta Platforms, liet weten last te hebben van de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangewakkerd.
Adyen verloor uiteindelijk bijna 5 procent aan beurswaarde. Het bedrijf kelderde eerder op de dag nog 18 procent. Daarmee is de eerste schrikreactie van beleggers dus wel iets bijgetrokken.
Vooral Aziatische klanten van Adyen als webwinkels Temu en Shein kampen met de sterk verhoogde invoerheffingen in de Verenigde Staten. Dit raakt Adyen. De omzet is in de eerste jaarhelft nog wel gestegen, maar minder hard dan in de eerste zes maanden van 2024. De onderneming is nu ook somberder geworden over het hele jaar.
Europese beurzen
De AEX-index sloot 0,2 procent lager op 898,34 punten. Shell (min 1,1 procent) noteerde daarbij ex-dividend. Dat betekent dat de aandelen van het olie- en gasconcern geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode. Dit zorgt vaak voor koersdruk.
Andere belangrijke beursgraadmeters gingen wel omhoog. De Midkap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, steeg 0,3 procent tot 918,96 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,8 procent.
Lagere omzet HelloFresh
Bij de kleinere fondsen steeg Fastned een kleine 4 procent. De uitbater van laadstations voor elektrische auto's boekte in de eerste helft van dit jaar een recordomzet, mede doordat er meer elektrische auto's in Europa rijden. Het bedrijf zag het verlies wel flink oplopen door gestegen kosten voor het uitbreiden van het aantal laadstations in Europa.
HelloFresh kelderde in Frankfurt verder zo'n 16 procent. De Duitse aanbieder van maaltijdboxen en kant-en-klaarmaaltijden behaalde het afgelopen kwartaal een lagere omzet.
Carlsberg
In Kopenhagen zakte Carlsberg ruim 2 procent. De bierbrouwer voelt dat consumenten minder snel geld uitgeven aan bier en andere dranken. Na jaren van stevige prijsstijgingen dragen internationale handelsspanningen nu bij aan onzekerheid onder consumenten, zei topman Jacob Aarup-Andersen.
