Bronnen: topman spoorbedrijf DB wordt vervroegd ontslagen

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 18:00
anp140825163 1
BERLIJN (ANP/RTR/AFP/DPA) - De Duitse regering gaat topman Richard Lutz van het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) vervroegd ontslaan. Dit zeggen ingewijden tegen persbureaus Reuters, AFP en dpa. De Duitse transportminister zal het ontslag volgens de laatste twee persbureaus donderdag aankondigen.
Bronnen dicht bij DB melden aan dpa en AFP dat de spoorwegmaatschappij onder vuur ligt vanwege onder meer de gebrekkige stiptheid van de Duitse treinen. Het bedrijf kampt onder meer met verouderde infrastructuur, wat heeft geleid tot uitval van treinen, vertragingen en veel klachten van reizigers. Inmiddels is wel begonnen met verbeteringen aan het spoor, maar de werkzaamheden leiden ook weer tot nieuwe vertragingen en uitval.
De 61-jarige Lutz bekleedt de topfunctie sinds 2017. Zijn termijn zou eigenlijk pas over twee jaar aflopen. Wel is het de bedoeling dat hij aanblijft totdat een opvolger is gevonden, zeggen bronnen tegen dpa en AFP.
