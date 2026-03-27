AEX sluit opnieuw met verlies, olieprijzen verder omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag opnieuw met verlies gesloten door zorgen bij beleggers over de oorlog in het Midden-Oosten en de economische schade door het conflict. De olieprijzen gingen juist weer verder omhoog ondanks het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de staking van de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten met tien dagen te verlengen tot 6 april.

De AEX ging met een min van 1,1 procent op 960,22 punten het weekend in. Op donderdag eindigde de hoofdgraadmeter 1,3 procent in het rood. De MidKap zakte nog eens 1,6 procent tot 944,57 punten, na het verlies van 0,9 procent een dag eerder.

De DAX in Frankfurt verloor 1,4 procent en de CAC 40 in Parijs daalde 0,9 procent. De FTSE 100 in Londen hield de schade beperkt tot een kleine daling. Die Europese hoofdgraadmeters tekenden op donderdag nog koersverliezen tot 1,6 procent op.

Blokkade Straat van Hormuz

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom ruim 4 procent tot meer dan 98 dollar en Brentolie werd 3 procent duurder op ruim 111 dollar per vat door aanhoudende zorgen op de oliemarkt over de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. Door de strategische zeestraat gaat normaal gesproken een vijfde van alle ruwe olie in de wereld.

De chipbedrijven ASMI en Besi waren de grootste verliezers in de AEX met minnen tot 5,7 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD was net als op donderdag koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van 2,2 procent.

Bouwbedrijven in de min

In de MidKap stonden de bouwbedrijven BAM en Heijmans bij de sterkste dalers met verliezen tot 4,7 procent. Ook fitnessketen Basic-Fit, biotechnoloog Galapagos en Air France-KLM waren stevige dalers bij de middelgrote fondsen met minnen tot 4,3 procent. Metalenspecialist AMG nam de leiding in de MidKap met een plus van 2,2 procent, na het verlies van 3,5 procent een dag eerder.

In Parijs was Pernod Ricard een uitblinker met een stijging van 8 procent. Het Franse drankenconcern bevestigde in gesprek te zijn met het Amerikaanse Brown-Forman, het moederbedrijf van whiskeymerk Jack Daniel's, over een fusie. Persbureau Bloomberg had eerder al op basis van bronnen gemeld dat er fusiegesprekken waren.