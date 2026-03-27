Hermans maakt miljoenen vrij voor pandemische paraatheid

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 18:49
anp270326167 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt structureel tot 177 miljoen euro vrij om klaar te zijn voor een volgende pandemie. Het geld komt van meerdere posten binnen haar eigen begroting. Begin maart adviseerde de minister nog tegen extra geld hiervoor.
Het vorige kabinet van Dick Schoof bezuinigde nog 300 miljoen euro per jaar op de zogeheten pandemische paraatheid. Vanuit de Tweede Kamer was hier veel kritiek op en Hermans stelt daar nu naar te luisteren. "Met deze investering kunnen we de belangrijkste onderdelen van onze pandemische paraatheid en basisnoodzorg verder versterken", schrijft de VVD-minister op X.
Er gaat 122 miljoen euro naar het versterken van de GGD'en, het voortzetten van RIVM-programma's en het voortzetten van de mogelijkheid om op te schalen bij het bestrijden van een infectieziekte. Ook wordt 24 miljoen gebruikt voor het vervangen van ICT bij de GGD'en en het RIVM.
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

