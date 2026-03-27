Van der Poel wint voor derde keer op rij E3 Saxo Classic

HARELBEKE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer op rij de E3 Saxo Classic op zijn naam geschreven. De 31-jarige Nederlander van Alpecin - Premier Tech kwam na 208,5 kilometer na een lange solo aan in Harelbeke, waarin hij in de finale vier achtervolgers net voorbleef. De Noor Per Strand Hagenes werd tweede en de Belg Florian Vermeersch derde.

Voor Van der Poel is het de derde overwinning in vijf deelnames aan de E3 Saxo Classic. In 2023 werd hij in de sprint verslagen door Wout van Aert, die nu afwezig was. Bij zijn eerste deelname in 2021 eindigde hij als derde. Met drie zeges in de Belgische voorjaarskoers komt hij op gelijke hoogte met Jan Raas en Fabian Cancellara. Tom Boonen is recordhouder met vijf overwinningen.

Van der Poel vertelde vooraf dat hij nog wel hinder ondervond van de blessure aan zijn hand die hij had opgelopen bij een val in Milaan-Sanremo. "Het is onaangenaam", zei hij. "Het zal ook wel even duren omdat er een gat in de nagel zit. Het is niet ideaal, maar het houdt me niet tegen."

46 kilometer van de finish

Het duurde even voordat er een kopgroep was. Zes renners, met daarbij de Australiër Luke Durbridge en de Belg Stan Dewulf, kregen maximaal drieënhalf minuut voorsprong. Een groep met Daan Hoole ging in de tegenaanval, maar bleef hangen op meer dan een minuut.

Tim Van Dijke versnelde op de Taaienberg en kreeg alleen Van der Poel mee. Het duo reed snel naar de achtervolgende groep en op de Boigneberg, op 64 kilometer van de streep, liet Van der Poel de rest achter. Hij achterhaalde de kopgroep op de Kapelberg op 46 kilometer van de finish en reed vervolgens bij ze weg op de Paterberg. Alleen Dewulf kon heel kort in het spoor blijven.

Alles uit de kast halen

Van der Poel moest na de Tiegemberg in de resterende 20 kilometer alles uit de kast halen om een viertal met naast Dewulf, Hagenes en Vermeersch ook Jonas Abrahamsen uit Noorwegen voor te blijven. Ook het peloton zat er maar een halve minuut achter.

Van der Poel leek te worden ingelopen met nog 1 kilometer te gaan, maar een kleine hapering werd de achtervolgers fataal. Van der Poel zette nog eens aan en boekte met enkele seconden voorsprong zijn zestigste profzege.