AEX stijgt ondanks spanningen Midden-Oosten, chipsector trekt kar

AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, is maandag flink hoger geëindigd, ondanks de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers voelden zich vooral gesterkt door hogere standen op de koersborden op Wall Street.

De AEX-index eindigde de eerste handelsdag van de week met een winst van 0,9 procent op 916,79 punten, geholpen door winsten voor de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML. De MidKap zakte echter 0,3 procent tot 878,07 punten. Ook in Londen, Parijs en Frankfurt stonden minnen op de borden, tot 0,3 procent.

De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verwacht dat de onrust op de beurzen snel zal verdwijnen. "De geschiedenis suggereert dat de meeste door geopolitiek veroorzaakte verkopen van korte duur en/of beperkt zijn", schreef Michael Wilson, hoofdstrateeg bij de bank, aan cliënten.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen aanvankelijk omhoog maandag na de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten afgelopen weekend. Bij het slot van de Europese beurzen was olie echter alweer aanzienlijk goedkoper. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 73,18 dollar. Brent zakte 0,9 procent tot 76,29 dollar. Olieconcern Shell (plus 0,3 procent) moest een deel van de koerswinst van eerder op de dag bij het slot weer inleveren.

Oliehandelaren hadden aanvankelijk grote zorgen over verstoringen van leveringen uit het Midden-Oosten. Iran heeft gedreigd de Straat van Hormuz af te sluiten. Ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie waaronder uit Saudi-Arabië en Irak gaat via die belangrijke waterweg. Ook Iraanse olie gaat door de vaarroute die de Perzische Golf met de Indische Oceaan verbindt.

Prosus

Techinvesteerder Prosus (plus 3,6 procent) was een van de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen in Amsterdam na publicatie van cijfers over het afgelopen boekjaar. Volgens het bedrijf, dat bezig is aan een overname van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway, werden de winstdoelstellingen overtroffen en wordt het dividend verdubbeld.

Bij de kleinere bedrijven verloor Triodos, dat zich als duurzame bank profileert, 1,5 procent. Het bankbedrijf debuteerde vorige week op het Damrak, waar de certificaten van aandelen een beursnotering kregen. Vergeleken met een aantal jaar geleden zijn de certificaten minder dan de helft waard, toen de stukken nog ruim 80 euro noteerden.