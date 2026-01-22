AEX weer boven 1000 punten na intrekken tariefdreiging door Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is donderdag hoger geopend en noteerde weer boven de 1000 punten. Beleggers reageerden opgelucht dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn dreigement voor een extra importheffing voor een aantal Europese landen, waaronder Nederland, weer heeft ingetrokken. Trump wilde die landen straffen voor hun steun aan Groenland. Trump zei na een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte dat er een raamwerk is gevormd voor een "toekomstige deal aangaande Groenland" en dat de extra straftarieven niet meer nodig zijn.

Over de precieze details van de mogelijke deal rond Groenland zei Trump nog niets. Trump heeft herhaaldelijk gezegd Groenland, dat onderdeel van Denemarken is, te willen inlijven voor de eigen veiligheid van de Verenigde Staten. Dinsdag veerden de beurzen al op nadat Trump had laten weten dat hij Groenland niet met geweld zou innemen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 1 procent hoger op 1004,00 punten. De index kelderde maandag nog onder de 1000 punten door de onrust rond Groenland.