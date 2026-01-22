ECONOMIE
Bron: Zelensky onderweg naar Davos voor ontmoeting met Trump

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 9:04
anp220126072 1
KYIV (ANP/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is onderweg naar Davos. Dat laat een bron weten aan persbureau Bloomberg. Zelensky heeft er donderdag een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.
Zelensky had eerder deze week aangegeven nog niet naar Davos te gaan vanwege de energiecrisis in zijn land. Daar staat de stroomvoorziening onder druk door Russische aanvallen.
Trump had eerder zelf verklaard dat hij Zelensky zou treffen tijdens het World Economic Forum. Zijn gezant Steve Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner reizen donderdag naar Moskou voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin.
