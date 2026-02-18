ECONOMIE
AF-KLM wil opschorting luchtvaartdeal Qatar om corruptiezorgen

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 15:57
anp180226145 1
PARIJS (ANP) - Air France-KLM wil dat een luchtvaartverdrag tussen de Europese Unie en Qatar "per direct" wordt opgeschort. Een hoge ambtenaar die betrokken was bij de totstandkoming van de overeenkomst is onlangs ontslagen na corruptiebeschuldigingen. Daardoor zijn er ernstige zorgen of het verdrag over onbelemmerde toegang voor Qatar Airways tot de EU wel op een zuivere manier is gesloten, stelt het luchtvaartconcern samen met andere Europese maatschappijen.
In 2023 opende de Europese fraudebestrijdingsdienst een onderzoek naar de toenmalige hoogste ambtenaar voor luchtvaart, Henrik Hololei. Hij nam vluchten en overnachtingen aan die door Qatar of lobbygroepen waren betaald. Hololei trad toen terug, maar werd vervolgens adviseur.
Dat Hololei eind januari is ontslagen om het schenden van integriteitsregels, bevestigt volgens Air France-KLM dat zorgen om mogelijke corruptie gegrond zijn. "Volledige markttoegang mag nooit het resultaat zijn van gecompromitteerde onderhandelingen", meldt het concern.
