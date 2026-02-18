Aantal griepgevallen toegenomen, epidemie houdt aan

BILTHOVEN (ANP) - Meer mensen gaan met griepachtige klachten naar de huisarts, en daardoor houdt de epidemie aan. Die begon vorige week.

In de afgelopen week gingen 68 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts, hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel berekend. Een week eerder brachten 62 op de 100.000 mensen grieperig een bezoek aan een huisarts. Dat cijfer is bijgesteld na een nieuwe berekening.

De meeste mensen met griep gaan niet naar de huisarts, maar er is altijd een minderheid van vooral kwetsbare mensen die dat wel doet. Daardoor kunnen deze cijfers een goede indruk geven van de verspreiding van griepvirussen. Het uitroepen van een epidemie heeft geen directe gevolgen voor de gezondheidszorg.

Andere ziekmakers

De epidemie is iets later begonnen dan vorig jaar. De piek ligt vooralsnog ook lager. Op het hoogtepunt vorig jaar waren er meer dan honderd huisartsbezoeken op elke 100.000 mensen.

Voor een epidemie kijken onderzoekers niet alleen naar het aantal huisartsbezoeken, maar ze meten ook hoe vaak het griepvirus wordt aangetroffen in afgenomen monsters. Griepachtige klachten kunnen namelijk ook door andere ziekmakers worden veroorzaakt. In die monsters zien ze ook vaak het griepvirus.

Risico's

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Na besmetting kunnen mensen last krijgen van hoesten, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn en spierpijn. De meeste mensen kunnen zelf uitzieken, maar sommige patiënten lopen risico. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een longziekte en mensen met diabetes. Volgens het RIVM overlijden jaarlijks ongeveer 4700 mensen aan de gevolgen van griep.

Vanwege die risico's kunnen kwetsbare mensen zich in het najaar laten vaccineren tegen de griep. Een paar varianten die nu rondgaan, verschillen van de virusversies waarvoor het griepvaccin is gemaakt. Volgens het RIVM beschermt dat vaccin wel "ongeveer even goed als in andere jaren".