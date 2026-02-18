Verstappen houdt vast aan kritiek op nieuwe regels Formule 1

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen houdt vast aan zijn kritiek op de nieuwe regels in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen hekelde die vorige week in Bahrein door ze "niet Formule 1-waardig" te noemen. Verstappen stelde woensdag tijdens een nieuwe testweek in Bahrein dat de Formule 1 niet te veel op de Formule E moet gaan lijken. "Vergroot de batterij niet, schaf die juist af en concentreer je op een mooie motor", zei hij tegen een aantal media, waaronder het AD.

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van rijden.

Verstappen wil niets afdoen aan de coureurs in de klasse van de elektrische auto's. "Het gaat niet om de coureurs, want er zijn veel goede coureurs in de Formule E die in de Formule 1 echt goed zouden kunnen presteren. Maar ik wil niet dat we te dicht bij de Formule E komen", legde hij uit.

Verstappen komt woensdag niet in actie. Zijn teamgenoot Isack Hadjar reed in de ochtendsessie slechts dertien ronden. Verder werd er vooral binnen aan de nieuwe wagen van Red Bull gewerkt. Verstappen komt donderdag en vrijdagmiddag in actie tijdens de laatste testdagen van de Formule 1 in Bahrein. Het nieuwe seizoen begint op 8 maart met de Grote Prijs van Australië.