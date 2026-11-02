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AFM: duidelijkere communicatie over nabestaandenpensioen nodig

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Pensioenuitvoerders moeten beter hun best doen om te voorkomen dat nabestaanden onbewust niet gedekt zijn bij het overlijden van een partner, vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder ziet nog te vaak tekortkomingen in de informatievoorziening rond het nabestaandenpensioen.
Volgens de toezichthouder zijn nabestaanden inherent kwetsbaar. "Naast het verlies van hun dierbare, verliezen nabestaanden mogelijk ook een deel van hun inkomen", stelt de AFM in een rapport. "Schrijnende situaties moeten zoveel mogelijk voorkomen worden."
Maar het nabestaandenpensioen is een complex onderwerp, stelt de AFM. Daarom is het belangrijk dat pensioenuitvoerders op een begrijpelijke manier uitleggen hoe het werkt en betrokkenen op tijd informeren over het pensioen en acties die nodig zijn. "Deelnemers kunnen dan waar nodig tijdig actie ondernemen, zodat hun partner en kinderen niet voor pijnlijke verrassingen komen te staan."
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