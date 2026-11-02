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België heeft al een kabinetscrisis: premier dient ontslag in na begrotingscrisis

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De Belgische premier Bart De Wever gaat maandagochtend naar de koning om zijn ontslag in te dienen, schrijven Belgische media. Dat gebeurt volgens de VRT om 09.30 uur.
Het verwachte ontslag van de premier volgt op het mislukken van nachtelijk begrotingsoverleg. De federale regering moet miljarden besparen, maar een doorbraak bleef uit. Dat betekent dat er nieuwe verkiezingen dreigen in België.
Er zijn zorgen over de stijgende rente die de Belgische overheid moet betalen als het geld leent. Er wordt gewaarschuwd voor een "rentesneeuwbal".
De krant De Morgen schrijft dat de hoop op een doorbraak in het begrotingsoverleg vooraf al klein leek. De verschillende partijen konden het niet eens worden over oplossingen. De Wever wilde uiterlijk dinsdag een akkoord sluiten.
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