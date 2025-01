Nintendo onthult Switch 2 in nieuwe trailer

KIOTO (ANP) - Nintendo heeft een trailer gedeeld waarin de langverwachte Switch 2 wordt onthuld, de opvolger van de Switch die acht jaar geleden uitkwam. Het principe van de Switch lijkt hetzelfde te blijven: gamers kunnen het apparaat zowel handheld als via een extern beeldscherm gebruiken. De Switch 2 komt dit jaar uit, maar de exacte datum is nog onbekend. Nintendo maakt op 2 april meer informatie over de console bekend.

De trailer toont eerst de huidige Switch-console, die vervolgens geleidelijk verandert. Zo wordt het scherm groter en krijgt het een grotere standaard. Zowel de controllers als het scherm zijn zwart.

Ook de controllers worden groter, even hoog als het scherm. Ze hebben vrijwel dezelfde knoppen als de originele Switch. De controllers kunnen nu echter niet aan het scherm worden geschoven, zoals bij de Switch 1 het geval was, maar lijken aan het scherm geklikt te kunnen worden.

Naast nieuwe spellen kunnen ook de games van de eerdere console worden gespeeld op de Switch 2, zowel digitale als fysieke. Er zijn wel uitzonderingen, meldt Nintendo in de trailer. Details hierover maakt het concern later bekend.