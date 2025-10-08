ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AFM waarschuwt beleggers voor oplichting via chatgroepen

Economie
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 12:21
anp081025125 1
AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor oplichting via chatgroepen. De toezichthouder ziet een sterke toename van beleggingsfraude waarbij oplichters zich in WhatsApp- of Telegramgroepen voordoen als ervaren beleggingsexperts met 'exclusieve tips'.
Ongevraagd of via misleidende advertenties worden slachtoffers toegevoegd aan chatgroepen in WhatsApp, Telegram, Facebook of LinkedIn. De deelnemers worden gratis exclusieve beleggingstips beloofd en worden aangemoedigd om te beleggen in specifieke aandelen of crypto. Het gaat hier echter vaak om niet-bestaande producten, wat vaak leidt tot grote financiële verliezen.
Oplichters doen zich veelal voor als erkende analisten, vermogensbeheerders of bekende beleggers met als doel vertrouwen te wekken. Dat is nep en hierbij is sprake van identiteitsfraude, benadrukt de AFM.
De toezichthouder adviseert slachtoffers zich te melden bij de AFM en aangifte te doen bij de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

ANP-538391007

Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-515161108

Waarom het zo goed voor je is om buitenlandse gerechten te proberen

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Loading