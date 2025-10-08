AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor oplichting via chatgroepen. De toezichthouder ziet een sterke toename van beleggingsfraude waarbij oplichters zich in WhatsApp- of Telegramgroepen voordoen als ervaren beleggingsexperts met 'exclusieve tips'.

Ongevraagd of via misleidende advertenties worden slachtoffers toegevoegd aan chatgroepen in WhatsApp, Telegram, Facebook of LinkedIn. De deelnemers worden gratis exclusieve beleggingstips beloofd en worden aangemoedigd om te beleggen in specifieke aandelen of crypto. Het gaat hier echter vaak om niet-bestaande producten, wat vaak leidt tot grote financiële verliezen.

Oplichters doen zich veelal voor als erkende analisten, vermogensbeheerders of bekende beleggers met als doel vertrouwen te wekken. Dat is nep en hierbij is sprake van identiteitsfraude, benadrukt de AFM.

De toezichthouder adviseert slachtoffers zich te melden bij de AFM en aangifte te doen bij de politie.