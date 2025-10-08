Beursgang Verisure in Stockholm levert 3,2 miljard euro op

STOCKHOLM (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De beursgang van de leverancier van alarmsystemen Verisure in Stockholm op woensdag heeft 3,2 miljard euro opgeleverd. Op de eerste handelsdag steeg de koers van Verisure met meer dan 10 procent.

Daarmee is de opbrengst hoger dan eerder werd gedacht. Vorige maand zei Verisure dat de gang naar de aandelenmarkt 3,1 miljard euro zou moeten opleveren. Het aandeel kreeg een notering aan de Nasdaq in Stockholm voor 13,25 euro per stuk, waarmee Verisure werd gewaardeerd op 13,7 miljard euro.

Het is de grootste beursgang van een Europees bedrijf in jaren en de grootste in Zweden in 25 jaar. Volgens Verisure was er veel belangstelling van investeerders, zowel institutioneel als particulier. Als alle toewijzingsopties worden uitgeoefend, kan de opbrengst nog stijgen tot 3,6 miljard euro.

Beveiligingscamera's, detectoren en rookgordijnen

Met de opbrengst van de aandelenverkoop wil Verisure schulden aflossen en een overname in Mexico financieren. Verisure werd naar de beurs gebracht door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Hellman & Friedman, die het bedrijf grotendeels in handen heeft.

Verisure werd in 1988 in Zweden opgericht en levert alarmsystemen aan particulieren en bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om beveiligingscamera's, detectoren, slimme sloten en rookgordijnen. Het bedrijf is actief in Europa en Zuid-Amerika en heeft ongeveer 5,8 miljoen klanten, waaronder in Nederland. Het hoofdkantoor staat in het Zwitserse Genève.