Nobelprijs Scheikunde voor ontwikkelen van nieuwe materialen

STOCKHOLM (ANP) - Drie onderzoekers die nieuwe materialen hebben ontwikkeld, krijgen dit jaar de Nobelprijs voor Scheikunde. De Japanner Susumu Kitagawa, de Brit Richard Robson en de Palestijns-Jordaanse Amerikaan Omar Yaghi delen de belangrijke wetenschappelijke prijs.

Kitagawa, Robson en Yaghi hebben zogenoemde metaal-organische frameworks (MOF) ontwikkeld. Dat zijn vaste stoffen met minieme gaatjes waar gasmoleculen in passen. "Ze kunnen koolstofdioxide uit de lucht of uit schoorsteenpijpen halen, of giftige stoffen uit rioolwater. Maar ze kunnen ook watermoleculen opvangen uit droge lucht, zodat ze drinkbaar water maken in de woestijn", legt het Nobelcomité uit.

In de gaten tussen de vaste materialen is ruimte voor veel gasmoleculen. Het Nobelcomité vergelijkt de materialen daarom met de handtas van Hermelien Griffel in Harry Potter, omdat er zoveel in past.