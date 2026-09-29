AFM ziet toename misleidende beleggingscontent op sociale media

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten heeft deze zomer een sterke toename gezien in het aantal vragen en negatieve signalen dat zij ontvangt over finfluencing en online beleggingscontent. Finfluencers zijn mensen die via sociale media advies delen over beleggen en financiële producten. "Deze content kan, met of zonder opzet, leiden tot misinformatie, slechte beleggingen of zelfs oplichting", waarschuwt de toezichthouder.

Consumenten worden overspoeld met beleggingsadviezen via Instagram, TikTok, Telegramgroepen, YouTube, podcasts en onlinecursussen. De risico's van deze adviezen zijn volgens de AFM groot. "Zo bestaat het risico dat consumenten investeren in producten of partijen die niet passen bij hun financiële situatie. Ook lopen consumenten een verhoogd risico op financiële schade door op basis van informatie van een finfluencer met illegale partijen in zee te gaan."

De AFM heeft een aantal 'red flags' opgesteld: signalen die erop wijzen dat je extra kritisch naar online content moet kijken.