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Nederlandse organisaties dreigen met rechtszaak om Meta-bril

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 15:41
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AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse organisaties hebben socialemediabedrijf Meta gesommeerd om te stoppen met de verkoop van zijn AI- en camerabril. Doet Meta dit niet binnen twee weken, dan spannen ze een kort geding aan tegen het moederbedrijf van Instagram en Facebook. De bril maakt het stiekem filmen van anderen gemakkelijk en werkt daarmee privacyschendingen en online grensoverschrijdend gedrag in de hand, stellen The Firewall en Offlimits.
Offlimits, dat onlinemisbruik bestrijdt, zegt dat bij de hulplijn van de stichting zich slachtoffers van heimelijk filmen met de bril hebben gemeld. "Om meer slachtoffers te voorkomen, willen wij ervoor zorgen dat dit soort beelden überhaupt niet gemaakt kunnen worden. Iedereen, ook de tech-bro's, heeft een verantwoordelijkheid om het internet vrij en veilig te houden", stelt directeur-bestuurder Robbert Hoving van Offlimits.
Firewall voert aan dat Meta stiekeme opnamen ook verwerkt in zijn systemen. Door beeldmateriaal van mensen te verwerken die geen weet hadden van de opnamen, zou het techbedrijf Europese privacywetgeving schenden.
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