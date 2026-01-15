AFP: VS hebben eerste verkoop olie uit Venezuela afgerond

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben de eerste verkoop van olie uit Venezuela afgerond. Dat heeft een Amerikaanse regeringsfunctionaris gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Volgens die functionaris was met die deal een bedrag van 500 miljoen dollar gemoeid en kunnen de komende tijd meer verkopen plaatsvinden.

Er werd niet gemeld aan wie de olie werd verkocht. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat de VS de controle hebben over de Venezolaanse olie-industrie na de arrestatie van president Nicolás Maduro bijna twee weken geleden. Trump meldde vorige week dat de Venezolaanse autoriteiten tussen de 30 miljoen en 50 miljoen vaten olie aan de VS hebben overgedragen, wat door de VS verkocht zou worden.

De grote grondstoffenhandelaren Trafigura en Vitol zouden door de VS zijn ingeschakeld om de olie uit Venezuela op de markt te brengen. Zij zouden al gesprekken hebben gevoerd met afnemers in Azië.