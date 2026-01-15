ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AFP: VS hebben eerste verkoop olie uit Venezuela afgerond

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 19:51
anp150126209 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben de eerste verkoop van olie uit Venezuela afgerond. Dat heeft een Amerikaanse regeringsfunctionaris gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Volgens die functionaris was met die deal een bedrag van 500 miljoen dollar gemoeid en kunnen de komende tijd meer verkopen plaatsvinden.
Er werd niet gemeld aan wie de olie werd verkocht. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat de VS de controle hebben over de Venezolaanse olie-industrie na de arrestatie van president Nicolás Maduro bijna twee weken geleden. Trump meldde vorige week dat de Venezolaanse autoriteiten tussen de 30 miljoen en 50 miljoen vaten olie aan de VS hebben overgedragen, wat door de VS verkocht zou worden.
De grote grondstoffenhandelaren Trafigura en Vitol zouden door de VS zijn ingeschakeld om de olie uit Venezuela op de markt te brengen. Zij zouden al gesprekken hebben gevoerd met afnemers in Azië.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

Loading