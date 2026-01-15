Centrummanagement Utrecht in contact met getroffen ondernemers

UTRECHT (ANP) - Centrummanagement Utrecht (CMU) heeft contact opgenomen met ondernemers in het getroffen gebied in het centrum van Utrecht. Daar vond donderdagmiddag een grote explosie plaats die bij veel winkels en restaurants in de omgeving voor flinke schade heeft gezorgd.

Volgens een woordvoerder van CMU is het ingewikkeld om de omvang van de schade in te schatten. "We willen niet in de weg lopen, we laten eerst de brandweer en andere hulpdiensten hun werk doen." Vrijdagochtend gaat CMU een ronde maken om een beter beeld te krijgen van de omvang van de schade en hoe de instantie de getroffen ondernemers het best kan ondersteunen. Volgens de woordvoerder stelt ook branchevereniging INretail experts op bijvoorbeeld het gebied van verzekeringen beschikbaar voor ondernemers, of zij nu lid zijn van de vereniging of niet.

De woordvoerder zegt dat in ieder geval aan de Springweg, om de hoek van de Visscherssteeg waar de explosie plaatsvond, ondernemers heel veel schade hebben. Maar de explosie zorgde voor "een stevige schokgolf", dus ook een eind verderop hebben panden de gevolgen ervan ondervonden.