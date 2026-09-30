Afzetprijzen Nederlandse industrie bijna 7 procent hoger

DEN HAAG (ANP) - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus 6,8 procent hoger dan een jaar eerder vanwege de hoge olieprijzen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stegen de producentenprijzen sterker dan een maand eerder, want in juli namen de verkoopprijzen met 5,1 procent toe op jaarbasis.

De prijsontwikkeling van ruwe aardolie heeft doorgaans grote invloed op de industriële afzetprijzen. In augustus kostte een vat Brentolie gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31 procent meer dan een jaar eerder. De kosten van olie worden dan doorberekend in de prijzen die fabrikanten vragen voor hun producten.

De verkoopprijzen van de aardolie-industrie klommen in augustus met bijna 60 procent vergeleken met vorig jaar. Ook in de chemische industrie hangt, vaak met vertraging, de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in augustus ruim 14 procent hoger dan een jaar geleden.