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Rechtszaak tegen Stellantis om sjoemelsoftware in campers

Economie
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 7:43
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DEN HAAG (ANP) - Belangenorganisaties zijn een rechtszaak gestart tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van "verboden sjoemelsoftware" in campers. Dat meldt de Consumentenbond. Ze eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters.
De zaak is aangespannen door Stichting Car Claim, met steun van de Consumentenbond, ConsumentenClaim en de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). De rechtszaak gaat over één camper, maar de uitkomst is volgens de belangenclubs van belang voor een veel grotere groep gedupeerde camperbezitters.
Het gaat om campers met een Fiat-dieselmotor van Euro 5- of Euro 6-norm, waarin verboden software zit die systemen uitschakelt die onder normale rijomstandigheden de uitlaatgassen moeten reinigen. De campers stoten daardoor veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan, menen de organisaties. "Een camper die niet voldoet aan de wet, is veel minder waard. Consumenten betaalden dus te veel voor een camper die eigenlijk niet eens de weg op mag."
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