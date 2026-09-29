Heb je zonnepanelen en denk je na over een thuisbatterij? Dan ben je waarschijnlijk de term 'dubbele energiebelasting' tegengekomen. Het klinkt als een flinke extra heffing op je investering. Volgens een nieuwe doorrekening kost die heffing de meeste huishoudens echter €5 of minder per jaar. Het echte geld gaat verloren bij een kleinere groep: mensen die hun batterij gebruiken om op het stroomnet te handelen.

De aanleiding is een nieuw onderzoek van het kabinet. Staatssecretarissen Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) en Eelco Eerenberg (Financiën) laten in antwoord op Kamervragen van CDA en D66 weten dat ze opnieuw bekijken of de dubbele energiebelasting bij thuisbatterijen en bidirectioneel laden kan verdwijnen, meldt GreenStability. Het kabinet erkent dat de heffing "ook de vraag naar thuisbatterijen kan afremmen". De uitkomsten worden volgens Solar & Storage Magazine voor eind 2026 bekend.

In "Heb jij zonnepanelen? Deze drie keuzes bepalen wat je vanaf januari overhoudt" schreven we al dat je een batterij pas moet kopen als je die hebt doorgerekend met je eigen verbruik. Dit stuk gaat over iets anders: wie die dubbele heffing eigenlijk raakt.

Zo ontstaat de dubbele heffing

Over elke kilowattuur die je van het net haalt, betaal je energiebelasting. In 2026 is dat €0,11085 per kWh inclusief btw, volgens de tarieventabel van de Belastingdienst die Zendure aanhaalt. Over stroom die je teruglevert betaal je niets. Volgens Eerlijk over Thuisbatterijen krijg je daar vanaf 2027 ook geen belasting meer voor terug, omdat het salderen dan stopt.

Laad je je batterij met netstroom en lever je die stroom later terug aan het net, dan heb je belasting betaald die je nooit meer terugziet. Neemt iemand die stroom daarna weer af, dan wordt er opnieuw belasting over betaald. Zendure wijst op een nuance: je eigen portemonnee wordt maar één keer geraakt, namelijk bij het laden. Wel betaal je ook belasting over omzettingsverlies. Laad je 3 kWh in en komt er 2,7 kWh uit, dan heb je ook over die verdwenen 0,3 kWh energiebelasting betaald.

Eigen zonnestroom wordt nooit belast

Voor de meeste batterijbezitters is dat laatste scenario niet aan de orde. Volgens Eerlijk over Thuisbatterijen wordt eigen zonnestroom die je opslaat en zelf gebruikt nooit belast. Het platform rekende het na voor 24 huishoudens met een dynamisch contract en een terugleververgoeding van €0,06. Bij de meesten kost de heffing €5 of minder per jaar. Volgens de rekenaars is dat geen reden om te wachten met kopen.

Solarwatt komt op hetzelfde uit: gebruik je de batterij om je eigen huis van stroom te voorzien, dan lever je niets terug en speelt het probleem niet.

Wie de batterij alleen met eigen zonnestroom vult, merkt vrijwel niets van de dubbele belasting.

Handelen op dynamische prijzen kost wel geld

Anders ligt het als je 's nachts of op goedkope uren netstroom inkoopt en die bij hoge prijzen weer terugverkoopt. Dan komen andere rekenaars op veel hogere bedragen uit:

Lever je elke dag 3 kWh terug die je eerst van het net haalde, dan kost dat volgens Solarwatt ongeveer €120 per jaar. Zendure rekent voor 2027 met ongeveer €117.

Bij 5 kWh per dag loopt het volgens Solarwatt op tot zo'n €200. Zendure komt voor 2027 uit op ongeveer €194.

Lever je geen netstroom terug, dan is het bedrag nul, schrijft Zendure.

Volgens Thuisbatterijgids levert een plug-in batterij waarmee je dynamisch handelt gemiddeld 400 tot 700 euro per jaar op. Gaat daar 120 tot 200 euro vanaf, dan duurt het merkbaar langer voordat je de batterij hebt terugverdiend. Houd er wel rekening mee dat de meeste van deze berekeningen afkomstig zijn van verkopers en kennisbanken van batterijbedrijven. Hoe de prijzen op dynamische contracten zich dit jaar ontwikkelden, lees je in "Heb je een dynamisch energiecontract? Dan rijzen je kosten de pan uit".

Een oplossing bleef tot nu toe uit

Het onderzoek is niet de eerste poging. In juli herhaalde Eerenberg nog dat het volgens het ministerie van Financiën technisch niet mogelijk is om de dubbele heffing bij gewone huisaansluitingen te voorkomen, meldde Solar & Storage Magazine. Een slimme meter meet alleen wat er tussen je huis en het net stroomt, niet wat er in de batterij gebeurt. Op 2 juli nam de Tweede Kamer toch unaniem een motie aan van D66-Kamerlid Henk-Jan Oosterhuis, die het kabinet vroeg verder te verkennen hoe de dubbele belasting kan worden voorkomen.

Een belofte is het nieuwe onderzoek dus niet. Zoals Mijn Energierapport eerder opmerkte, kan een eventuele aanpassing van de energiebelasting op zijn vroegst via een Belastingplan worden ingevoerd.

Ook geen btw-korting op je batterij

Wie op een ander voordeel hoopte, komt ook bedrogen uit. In juni vroeg de Tweede Kamer het kabinet te onderzoeken of thuisbatterijen onder een btw-nultarief kunnen vallen, net als zonnepanelen. Maar in het Belastingplan 2027, dat op Prinsjesdag verscheen, staat die maatregel niet, meldt Slimme Woning. Je betaalt dus gewoon 21 procent btw. Volgens Eerlijk over Thuisbatterijen liet het kabinet de Eerste Kamer in april al weten dat het de aanschaf van thuisbatterijen niet wil bevorderen, omdat het techniekneutraal wil blijven.

Wat je nu kunt doen