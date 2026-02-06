ECONOMIE
Ahold Delhaize spant arbitragezaak tegen Servië aan om marges

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 17:21
anp060226145 1
ZAANDAM (ANP) - Winkelconcern Ahold Delhaize heeft een arbitragezaak aangespannen tegen Servië omdat het land de winstmarges van supermarkten beperkt. Volgens het moederbedrijf van Albert Heijn, Delhaize en bol schendt de Servische regering met die maatregel een investeringsverdrag met Nederland.
De regering van president Aleksandar Vučić voerde in september wettelijke beperkingen in op marges die grote winkeliers mogen maken om de prijsstijgingen voor consumenten in toom te houden. Ahold Delhaize zegt dat die beperkingen tot "aanzienlijke verliezen" hebben geleid bij zijn dochterbedrijf Delhaize Serbia en reden waren voor de sluiting van 25 winkels.
Ahold Delhaize vecht de beperkingen aan bij het arbitragehof van de Wereldbank, het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen. Het bedrijf zegt met de stap naar die arbiter voor internationale geschillen een "voorspelbaar, transparant en eerlijk investeringsklimaat" te willen afdwingen.
