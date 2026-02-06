Republikeinse senator roept Trump op tot verwijderen Obama-video

WASHINGTON (ANP) - De zwarte Republikeinse senator Tim Scott roept president Donald Trump op de video waarin oud-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle worden afgebeeld als apen, offline te halen. "Ik hoop dat het nep is, want het is het meest racistische dat ik ooit uit dit Witte Huis heb gezien", schrijft hij op X.

De video die Trump deelde gaat over onbewezen fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Tegen het einde zijn apen te zien met de hoofden van de Obama's erop gemonteerd en is het liedje The Lion Sleeps Tonight te horen.

Hakeem Jeffries, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, noemde Trump een "walgelijk, losgeslagen en kwaadaardig onderkruipsel. Elke Republikein moet Donald Trumps weerzinwekkende bekrompenheid onmiddellijk veroordelen."

Witte Huis-persvoorlichter Karoline Leavitt noemde de brede kritiek "nepverontwaardiging" en riep op te berichten over "iets dat echt van belang is voor het Amerikaanse publiek".