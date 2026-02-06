ECONOMIE
Politie VK voert huiszoekingsbevelen uit in onderzoek Mandelson

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 06 februari 2026 om 17:36
bijgewerkt om vrijdag, 06 februari 2026 om 17:38
anp060226149 1
De Britse politie heeft vrijdag op twee adressen huiszoekingsbevelen uitgevoerd in verband met een onderzoek naar "wangedrag in een openbaar ambt". In een verklaring zegt de politie dat "een 72-jarige man" betrokken is bij het wangedrag. In het persbericht noemt de politie geen naam, maar tegenover Sky News bevestigt ze dat de doorzoekingen verband houden met het onderzoek naar oud-bewindspersoon Peter Mandelson.
Mandelson stapte dinsdag onder druk op uit het House of Lords, nadat belastende informatie over hem was gevonden in de zogenoemde Epstein-files. Eerder stapte hij al uit Labour.
In documenten die vorige week vrijdag werden vrijgegeven zaten aanwijzingen dat Mandelson gevoelige informatie had doorgespeeld aan de omstreden Amerikaanse investeerder over de financiële crisis van 2008. De Britse politie liet dinsdag al weten een onderzoek naar Mandelson te zijn begonnen. Hij is niet aangehouden.
