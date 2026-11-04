Ahold grote winnaar in AEX, groene energie in de plus na midterms

AMSTERDAM (ANP) - Ahold Delhaize was woensdag na publicatie van de kwartaalcijfers een van de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De eigenaar van Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol verlaagde zijn jaarprognose na de cyberaanval vorige maand. Beleggers hadden dit al voorzien, maar zagen ook dat de schade meeviel. Daarnaast hadden beleggers aandacht voor de uitslagen van de midterms in de Verenigde Staten. Na winst van de Democraten werden door heel Europa bedrijven gelinkt aan schone energie hoger gezet.

Ahold Delhaize won bijna 7 procent aan beurswaarde. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het huidige kwartaal tussen de 200 miljoen en 250 miljoen euro lager uitvalt door de cyberaanval vorige maand, maar zag wel de omzet in het afgelopen kwartaal stijgen. Het concern behaalde in het afgelopen kwartaal namelijk een omzet van 23,1 miljard euro. Dat was 1,9 procent meer dan een jaar geleden en meer dan werd verwacht door de analisten. Ook de operationele winst was met 946 miljoen euro hoger dan verwacht.

Het algehele beurssentiment was positief. De AEX-index in Amsterdam sloot 1,3 procent hoger op 1136,29 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, won 1,2 procent tot 1117,21 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2,2 procent.

De chipbedrijven waren bij de hoofdfondsen de dissidenten in een verder vooral groene AEX. ASMI, ASML en Besi waren de grootste dalers met minnen tot ruim 5 procent. Ook Shell en oliedienstverlener SBM Offshore verloren, tot bijna 2 procent, ingegeven door een forse daling van de olieprijzen. In de MidKap was Air France-KLM de winnaar met een stijging van bijna 4 procent. De luchtvaartcombinatie komt donderdag met kwartaalcijfers.

Met de winst van de Democratische Partij in de Verenigde Staten is de kans groot dat federale steun voor schone energie behouden blijft. Ook worden vergunningsprocedures voor energie- en infrastructuurprojecten mogelijk versneld. Democraten zijn daarnaast ook van plan om milieuregels van de regering van Donald Trump terug te draaien of onder de loep te nemen. In Kopenhagen gingen twee grote spelers in de windmolenbranche, Vestas en Ørsted, tot bijna 5 procent omhoog. Het Portugese EDP Renewables noteerde in Lissabon een stijging van dik 3 procent.

In Frankfurt won BMW daarnaast een kleine 6 procent. De autofabrikant verlaagde zijn winstverwachting voor de tweede keer in vijf maanden, maar liet wel weten zijn kostenreductieprogramma te versnellen.