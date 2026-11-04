Brentolie kost weer minder dan 100 dollar per vat

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De olie- en gasprijzen zijn woensdag fors gedaald. Dat gebeurde nadat Donald Trump heeft gezegd dat de kans op aanvallen op Iran kleiner wordt. Een vat ruwe Brentolie kost daardoor voor het eerst sinds begin oktober weer minder dan 100 dollar per vat.

Een vat ruwe Brentolie werd ruim 8 procent goedkoper en kost nu minder dan 95 dollar per vat. Eind oktober was een vat nog ruim 116 dollar. Verder ging de Europese gasprijs ruim 9 procent omlaag naar zo'n 85 euro per megawattuur.

Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olie- en gasprijzen eerder dit jaar flink gestegen. Dat komt vooral door de sluiting van de Straat van Hormuz, waar voor de oorlog 20 procent van de wereldwijde oliehandel doorheen ging. De piek van Brent van dit jaar staat op meer dan 126 dollar, maar begin dit jaar kostte een vat nog rond de 60 dollar.

Aan de pomp zijn automobilisten dit jaar ook al langer veel duurder uit. Deze week lopen de prijzen daar wel weer wat terug. Toch is tanken nog behoorlijk duurder dan aan het begin van dit jaar.