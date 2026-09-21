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Provincie Canada klaagt OpenAI aan om rol dodelijke schietpartij

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 22:17
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VANCOUVER (ANP) - De Canadese provincie British Columbia spant in Californië een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse OpenAI, voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij afgelopen februari. De schutter plande het schietincident met behulp van ChatGPT, maar ondanks waarschuwingssignalen werd de politie niet benaderd. Eerder klaagden familieleden van slachtoffers het bedrijf ook al aan.
Volgens de lokale minister van Justitie Niki Sharma verdienen de inwoners "het vertrouwen dat geloofwaardige dreigingen met geweld serieus worden genomen".
Een 18-jarige trans vrouw bracht acht mensen om het leven, onder meer haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Tijdens het voorbereiden van de aanslag werd haar account gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken waarmee ze doorging met het plannen.
Sharma schrijft in een verklaring dat OpenAI tot op heden "geen betekenisvolle stappen" heeft ondernomen, zoals het aanscherpen van veiligheidsmaatregelen.
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