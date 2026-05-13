AI-bedrijf Mistral praat met banken over tegenhanger voor Mythos

PARIJS (ANP) - De Franse start-up voor kunstmatige intelligentie (AI) Mistral is met Europese banken in gesprek over de inzet van zijn alternatief voor Mythos, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dat AI-model van het Amerikaanse Anthropic kan razendsnel zwakke punten in de cyberbeveiliging opsporen, wat tot zorgen leidt over de inzet van Mythos door cybercriminelen.

Mistral werkte al met banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. Een betrokkene zegt tegen Bloomberg dat het bedrijf nu een standaardversie van die technologie op de markt wil zetten om breed te kunnen verkopen.

Anthropic stelt Mythos nu nog alleen beschikbaar aan een selecte groep partners, waaronder techbedrijven, cyberbeveiligers en banken. Zij testen de capaciteiten van het AI-model en versterken op basis van de resultaten hun eigen beveiliging. Maar veel Europese organisaties hebben nog geen toegang tot het model. De Europese Centrale Bank riep banken in de eurozone op om zich snel voor te bereiden op mogelijke cyberaanvallen met behulp van Mythos.

Technologische autonomie

Mistral wilde tegenover Bloomberg niet inhoudelijk reageren op vragen. Eerder deze week zei Mistral-topman Arthur Mensch tegen Franse parlementariërs hoe belangrijk hij technologische autonomie in Europa vindt.

"Je kunt de broncode van het Franse leger onmogelijk laten controleren door Mythos. Dat creëert zo'n onherroepelijke afhankelijkheid dat we absoluut oplossingen moeten vinden", zei hij. Hij zei dat Mistral en andere Amerikaanse en Chinese techbedrijven nu ook al in staat zijn beveiligingslekken op te sporen en sprak van "angstzaaierij" rond Mythos.

Mistral heeft onder andere de Britse bank HSBC en het Franse BNP Paribas als klant. De Nederlandse chipmachinemaker ASML is een grote investeerder in Mistral.