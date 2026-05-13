Moederbedrijf speelgoedmerk Playmobil blijft minder verkopen

ZIRNDORF (ANP) - De fabrikant van speelgoedmerk Playmobil, de Horst Brandstätter Group, blijft fors minder verkopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf. Het bedrijf kampt al enkele jaren met dalende cijfers en schrapte eerder al banen.

De omzet over het gebroken boekjaar 2024/2025 was 409 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 449 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2020/2021 was de omzet nog ongeveer 760 miljoen euro. De speelgoedfabrikant is nog bezig met herstructureren. Zolang dat duurt heeft het bedrijf zich er naar eigen zeggen bij neergelegd dat de resultaten negatief blijven. Onder die maatregelen viel ook het schrappen van zevenhonderd banen.

Om de ommekeer te bewerkstelligen, wil de fabrikant met Playmobil nieuwe doelgroepen aanboren. Daarom is het bedrijf bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met Duitse voetbalteams. "We zien dat onze nieuwe producten en samenwerkingen veel interesse in de markt genereren en onze merkbekendheid versterken", aldus directeur Bahri Kurter.

De Horst Brandstätter Group stopt in juni met de productie van Playmobil-figuren in Duitsland. Daardoor verliezen 350 mensen daar hun baan. De productie wordt verplaatst naar Tsjechië en Malta. Volgens de onderneming is de ingreep nodig om de huidige economische situatie. Het bedrijf heeft onder meer last van hoge energie- en infrastructuurkosten in Duitsland.