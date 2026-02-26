ECONOMIE
AI-chipbedrijf Nvidia zakt op Wall Street na resultaten

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 15:45
anp260226155 1
NEW YORK (ANP) - Nvidia heeft beleggers niet enthousiast weten te krijgen met zijn kwartaalcijfers. Aandelen van het bedrijf zakten op de beurs in New York 2 procent.
De belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld wist de omzet in het afgelopen kwartaal weliswaar flink op te voeren dankzij de aanhoudende forse investeringen van grote techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI). Ook de omzetverwachting van Nvidia voor het huidige kwartaal was beter dan verwacht. Toch blijven zorgen over de houdbaarheid van de gigantische investeringen van Big Tech in AI boven de markt hangen.
De algehele stemming op Wall Street was dan ook terughoudend na de koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 49.749 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,2 procent tot 6932 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 22.991 punten.
