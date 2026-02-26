ECONOMIE
Politie probeert verspreiding gestolen Odido-data te voorkomen

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 15:43
DRIEBERGEN (ANP) - De politie probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat de gestolen klantgegevens van Odido verder worden verspreid. Volgens Stan Duijf, als hoofd Operatiën verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime, is het al gelukt om diverse servers offline te halen die de hackers gebruikten voor het opslaan of verspreiden van data. Hoeveel van de miljoenen gestolen gegevens inmiddels toch in foute handen zijn gekomen, kan Duijf niet aangeven.
Odido kondigde donderdag rond het middaguur aan geen losgeld te betalen aan de internationale hackersgroep ShinyHunters, die de persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts bij het telecombedrijf had gestolen. Rond datzelfde tijdstip zagen verschillende media al snel een deel van de data op het dark web verschijnen.
Duijff stelt dat de politie zich de komende tijd blijft inspannen om verspreiding te voorkomen. Daarbij wordt ook samengewerkt met autoriteiten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tegelijkertijd doet de politie onderzoek naar de daders van de hack.
